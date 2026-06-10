Marcelo Márquez brindó una charla sobre psicología deportiva en María Juana

En una nueva edición de Show Deportivo, dialogamos con Marcelo Márquez, quien visitó María Juana para ofrecer una charla sobre psicología deportiva en la Casa del Bicentenario, organizada con el acompañamiento de la Comuna local.

Durante el encuentro, Márquez compartió conceptos y herramientas vinculadas al aspecto mental en el deporte, destacando la importancia de la motivación, la confianza, el manejo de la presión y el trabajo en equipo para mejorar el rendimiento de atletas y grupos deportivos. La actividad estuvo dirigida a deportistas, entrenadores, dirigentes y público interesado en comprender cómo la preparación psicológica influye en el desarrollo deportivo.

En la entrevista realizada en Show Deportivo, el especialista remarcó que el entrenamiento mental es tan importante como la preparación física y técnica, ya que permite afrontar desafíos, superar frustraciones y potenciar las capacidades individuales y colectivas. La charla generó un importante interés entre los asistentes, quienes pudieron intercambiar experiencias y realizar consultas sobre distintas situaciones que se presentan en la práctica deportiva.

La entrevista completa con Marcelo Márquez puede encontrarse en las plataformas de Radio María Juana.