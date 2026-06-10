CECLA María Juana abre las inscripciones para los cursos del segundo semestre

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En una entrevista realizada en Radio María Juana, Alejandra Delfino, referente del CECLA Extensión Áulica “3 de Junio”, brindó detalles sobre las propuestas de capacitación que comenzarán durante el segundo semestre y que buscan ofrecer herramientas de formación laboral y desarrollo personal para vecinos de la localidad y la región.

Durante la charla, destacó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una serie de cursos con rápida salida laboral y orientados a diferentes perfiles e intereses. Entre las nuevas propuestas se encuentran Elaboración de Bocaditos Dulces y Salados, una capacitación ideal para quienes desean emprender o perfeccionarse en gastronomía, y Montajes de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, destinada a quienes buscan adquirir conocimientos técnicos con amplia demanda en el mercado laboral.

Además, el CECLA ofrecerá los cursos de Informática en Tareas Administrativas e Informática en Tareas Contables, dos capacitaciones pensadas para fortalecer competencias digitales cada vez más requeridas en oficinas, comercios, empresas y emprendimientos.

Delfino remarcó la importancia de aprovechar estas oportunidades de formación gratuita o de bajo costo, que permiten incorporar conocimientos prácticos y mejorar las posibilidades de inserción laboral. Asimismo, invitó a toda la comunidad a informarse sobre requisitos, horarios y modalidades de cursado.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden acercarse a la sede ubicada en Santa Fe 227 de María Juana o comunicarse a los teléfonos 3406-473000 y 3406-516316.

Con estas nuevas propuestas, el CECLA María Juana continúa consolidándose como un espacio de capacitación y formación permanente, brindando herramientas concretas para el crecimiento personal, profesional y laboral de la comunidad.

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