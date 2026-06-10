CECLA María Juana abre las inscripciones para los cursos del segundo semestre

En una entrevista realizada en Radio María Juana, Alejandra Delfino, referente del CECLA Extensión Áulica “3 de Junio”, brindó detalles sobre las propuestas de capacitación que comenzarán durante el segundo semestre y que buscan ofrecer herramientas de formación laboral y desarrollo personal para vecinos de la localidad y la región.

Durante la charla, destacó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una serie de cursos con rápida salida laboral y orientados a diferentes perfiles e intereses. Entre las nuevas propuestas se encuentran Elaboración de Bocaditos Dulces y Salados, una capacitación ideal para quienes desean emprender o perfeccionarse en gastronomía, y Montajes de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, destinada a quienes buscan adquirir conocimientos técnicos con amplia demanda en el mercado laboral.

Además, el CECLA ofrecerá los cursos de Informática en Tareas Administrativas e Informática en Tareas Contables, dos capacitaciones pensadas para fortalecer competencias digitales cada vez más requeridas en oficinas, comercios, empresas y emprendimientos.

Delfino remarcó la importancia de aprovechar estas oportunidades de formación gratuita o de bajo costo, que permiten incorporar conocimientos prácticos y mejorar las posibilidades de inserción laboral. Asimismo, invitó a toda la comunidad a informarse sobre requisitos, horarios y modalidades de cursado.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden acercarse a la sede ubicada en Santa Fe 227 de María Juana o comunicarse a los teléfonos 3406-473000 y 3406-516316.

Con estas nuevas propuestas, el CECLA María Juana continúa consolidándose como un espacio de capacitación y formación permanente, brindando herramientas concretas para el crecimiento personal, profesional y laboral de la comunidad.