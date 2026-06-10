Equivocarse para aprender: la ciencia confirma que los errores ayudan al cerebro a adaptarse

Durante años, el error fue visto como algo que debía evitarse. Sin embargo, cada vez más investigaciones demuestran que equivocarse forma parte esencial del aprendizaje. Ahora, un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST), en Japón, aporta evidencia sobre el mecanismo biológico que permite que el cerebro aprenda precisamente cuando las cosas no salen como esperaba.

La investigación, publicada en la revista científica Nature Communications, identificó el papel clave de la acetilcolina, un neurotransmisor que actúa como una especie de señal de alerta cuando una persona enfrenta una decepción o un resultado inesperado. Según los investigadores, este proceso ayuda al cerebro a abandonar hábitos o estrategias que ya no funcionan y a buscar nuevas soluciones.

Para llegar a esta conclusión, los científicos trabajaron con ratones entrenados para recorrer un laberinto virtual y obtener una recompensa. Una vez que los animales aprendieron el recorrido, las reglas cambiaron inesperadamente. Fue entonces cuando los investigadores observaron un aumento significativo en la liberación de acetilcolina cada vez que la recompensa esperada no aparecía. Cuanto mayor era esa respuesta química, mayores eran las probabilidades de que el animal modificara su comportamiento y encontrara una nueva estrategia.

Los resultados también demostraron que cuando los científicos bloquearon la producción de acetilcolina, la capacidad de adaptación disminuyó notablemente. Esto confirmó que este neurotransmisor cumple una función fundamental en la llamada “flexibilidad cognitiva”, es decir, la habilidad de cambiar de enfoque cuando las circunstancias lo requieren.

El valor de la frustración

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es que pone en valor algo que muchas veces se intenta evitar: la frustración. Los especialistas sostienen que la decepción generada cuando algo no sale como se esperaba no es necesariamente negativa. Por el contrario, puede convertirse en el impulso que activa nuevos aprendizajes.

El cerebro no responde de la misma manera cuando recibe una recompensa prevista que cuando enfrenta una sorpresa negativa. En este último caso, se activan mecanismos que obligan a replantear estrategias, favoreciendo la adaptación y la adquisición de nuevos conocimientos.

Este hallazgo adquiere especial relevancia en una época marcada por cambios permanentes en el ámbito educativo, tecnológico y laboral. La necesidad de actualizar conocimientos, adquirir nuevas habilidades y adaptarse a escenarios cambiantes convierte a la flexibilidad cognitiva en una de las capacidades más valiosas del siglo XXI.

Una lección para la educación

Los investigadores destacan que estos descubrimientos podrían ayudar a repensar la manera en que se enseña y se aprende. Generar entornos donde equivocarse sea una parte natural del proceso, sin miedo al castigo o al fracaso, podría favorecer el desarrollo de aprendizajes más profundos y duraderos.

La evidencia científica sugiere que permitir que una persona reconozca, procese y comprenda sus errores puede ser más beneficioso que ofrecer respuestas inmediatas o correcciones automáticas. En otras palabras, el error no es el enemigo del aprendizaje: es una de sus herramientas más poderosas.

La próxima vez que algo no salga como estaba previsto, quizás valga la pena recordarlo. Detrás de una equivocación puede estar ocurriendo uno de los procesos más importantes del cerebro: el de aprender a hacerlo mejor.