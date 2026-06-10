Atlético María Juana ya conoce su rival para las semifinales del Apertura

Con la disputa de la quinta y última fecha de la segunda fase del Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS), quedaron definidos los cruces de semifinales que buscarán a los finalistas de la competencia.

La gran noticia para el básquet de María Juana es que Club Atlético María Juana finalizó en el tercer puesto de la tabla general, cerrando una destacada campaña con 17 puntos, producto de 11 victorias y apenas 3 derrotas en 14 presentaciones. En la última fecha, el elenco auriazul se adjudicó el encuentro ante Juventud Unida de Cañada Rosquín por 20 a 0 (por no presentarse este último).

Con estos resultados, Atlético María Juana se aseguró un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen y ahora deberá enfrentar a uno de los grandes candidatos al título, Atlético San Jorge, que culminó segundo con 18 puntos.

Así quedaron las semifinales

Atlético Sastre (1°) vs. Americano de Carlos Pellegrini (4°)

Atlético San Jorge (2°) vs. Atlético María Juana (3°)

Las series se disputarán al mejor de tres partidos y comenzarán en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

Una campaña para destacar

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico auriazul volvió a posicionarse entre los protagonistas de la ACBOS, logrando una sólida tercera ubicación detrás de Atlético Sastre y Atlético San Jorge. Además, cerró la fase con una diferencia positiva de 152 puntos, reflejo de la regularidad mostrada a lo largo del torneo.

Ahora llegará el momento más importante de la temporada. Atlético María Juana buscará dar el golpe ante San Jorge y meterse en una nueva final del básquet regional, representando una vez más a la localidad entre los mejores equipos del Oeste Santafesino.