Ford Picco presentó en Radio María Juana el nuevo Plan Óvalo con entrega pactada para la Ranger

En los estudios de Radio María Juana recibimos la visita de Ignacio y Elías, representantes de Ford Picco, quienes acercaron todas las novedades sobre las nuevas propuestas comerciales de la firma para quienes sueñan con tener su vehículo Ford 0 km.

Durante la charla, destacaron el lanzamiento de un atractivo Plan Óvalo para Ford Ranger, que ofrece una entrega pactada en la cuota 3 mediante la integración del 20% del valor de la unidad, una alternativa que brinda mayores posibilidades a quienes buscan acceder rápidamente a una de las pickups más elegidas del mercado argentino.

Además, comentaron las distintas promociones y beneficios vigentes que Ford Picco pone a disposición de sus clientes, con opciones de financiación adaptadas a diferentes necesidades y la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado para encontrar el plan más conveniente.

La propuesta genera gran expectativa entre quienes están evaluando renovar su vehículo o dar el salto a una Ford Ranger, combinando la solidez del sistema Plan Óvalo con condiciones especiales de acceso.

Escuchá la entrevista completa con Ignacio y Elías de Ford Picco en Radio María Juana y conocé todos los detalles de esta oportunidad.