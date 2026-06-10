La Mutual de Emprendimientos Regionales lanzó “Beneficio Mundial” con premios para los amantes del fútbol

En una entrevista realizada en Radio María Juana, Andrea Marinone, representante de la Mutual de Emprendimientos Regionales (MER), presentó una propuesta especial para vivir toda la pasión del fútbol y participar por importantes premios.

Se trata de “Beneficio Mundial”, un concurso que invita a los asociados y a toda la comunidad a poner a prueba sus conocimientos futboleros completando un cartón con pronósticos de los partidos. Quienes acierten los resultados tendrán la posibilidad de participar por premios espectaculares, entre ellos la tan deseada camiseta oficial de la Selección Argentina, además de muchas sorpresas más.

La iniciativa busca acompañar la expectativa que genera la máxima cita del fútbol internacional, permitiendo que cada partido se viva con una emoción extra y brindando a los participantes la oportunidad de ganar importantes premios mientras alientan a la Scaloneta.

Desde la Mutual de Emprendimientos Regionales invitan a acercarse a su sede de San Martín 401 de María Juana, completar el cartón y sumarse a esta propuesta que combina entretenimiento, pasión futbolera y beneficios para toda la comunidad.

“Beneficio Mundial”, porque la pasión por la Selección también tiene premio. ⚽🇦🇷🏆

Quienes deseen conocer más detalles o retirar su cartón pueden acercarse a la Mutual y comenzar a jugar para ser parte de la gran fiesta del fútbol mundial.