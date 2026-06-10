Día de la Seguridad Vial: preocupa el aumento de las muertes en motociclistas en Argentina

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Seguridad Vial, una fecha destinada a reflexionar sobre la importancia de prevenir los siniestros de tránsito y promover conductas responsables en la vía pública. Sin embargo, las estadísticas actuales muestran una realidad alarmante: en los últimos 25 años, 179.062 personas perdieron la vida en hechos de tránsito en todo el país, mientras que millones sufrieron lesiones graves, muchas de ellas con secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Según datos difundidos por la asociación civil Luchemos por la Vida, durante 2025 las muertes por siniestros viales aumentaron un 8%, alcanzando las 6.248 víctimas fatales. La mayoría de los fallecidos fueron jóvenes menores de 35 años y el 47% de las víctimas viajaba en motocicleta. En algunas regiones del país, como el Nordeste Argentino (NEA), la participación de motociclistas en la mortalidad vial supera el 61%.

La motocicleta, el vehículo más vulnerable

Los especialistas advierten que las motocicletas presentan características que aumentan significativamente el riesgo para sus ocupantes. A diferencia de los automóviles, no cuentan con una estructura protectora que absorba impactos, su estabilidad depende completamente del conductor y de los acompañantes, y su reducido tamaño las hace menos visibles para el resto de los vehículos.

Con el objetivo de conocer los hábitos de quienes circulan en moto, Luchemos por la Vida realizó un estudio observacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en localidades del conurbano bonaerense, como Lanús, Ramos Mejía y San Martín. Además, se efectuaron entrevistas a motociclistas, en su mayoría repartidores de aplicaciones, para conocer su percepción sobre la seguridad vial.

El casco salva vidas

Uno de los datos más relevantes del estudio está relacionado con el uso del casco, elemento que reduce considerablemente las probabilidades de sufrir lesiones graves o morir en un choque. No utilizarlo cuadruplica el riesgo de fallecimiento.

En la Ciudad de Buenos Aires, el uso de casco alcanzó el 99%, aunque un 14% de los usuarios lo llevaba de manera incorrecta. En contraste, en los alrededores de la capital, el uso descendió al 80%, mientras que uno de cada cinco motociclistas circulaba sin casco.

Las entrevistas revelaron además una situación preocupante: muchos conductores afirmaron utilizar el casco únicamente para evitar multas y no por conciencia sobre su importancia para proteger la vida. Esto demuestra la necesidad de fortalecer la educación vial y las campañas de concientización.

Un llamado a la acción

En el marco de esta fecha, Luchemos por la Vida solicitó a las autoridades nacionales la implementación de un programa integral de seguridad vial que involucre a organismos de tránsito, gobiernos provinciales y municipales, organizaciones civiles y empresas de aplicaciones que emplean motociclistas.

Entre las medidas propuestas se encuentran la capacitación obligatoria en conducción segura al momento de obtener o renovar la licencia de conducir, mayores exigencias en el uso de equipamiento de protección certificado y el análisis de mejoras en la infraestructura vial, límites de velocidad y condiciones técnicas de las motocicletas.

Desde la organización remarcaron que ninguno de los motociclistas entrevistados había recibido formación específica sobre movilidad segura ni información adecuada sobre elementos de protección.

Un compromiso pendiente

Argentina asumió ante la ONU el compromiso de reducir en un 50% las muertes por siniestros viales durante la década 2021-2030. Sin embargo, el incremento de víctimas registrado en el último año evidencia que aún queda mucho camino por recorrer.

En este Día de la Seguridad Vial, el mensaje es claro: respetar las normas, utilizar correctamente los elementos de protección y promover una cultura de conducción responsable son acciones fundamentales para evitar que miles de familias sigan sufriendo las consecuencias de tragedias que, en muchos casos, pueden prevenirse.