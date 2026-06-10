Atlético María Juana visita a Brown de San Vicente en una nueva fecha de la Liga Rafaelina

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó los días y horarios correspondientes a una nueva jornada de las divisiones superiores, que se disputará entre el jueves 11 y el lunes 15 de junio en distintos escenarios de la región.

Para los equipos de María Juana, la atención estará centrada en la presentación de Club Atlético María Juana, que deberá viajar a San Vicente para enfrentar a Brown. El encuentro de Reserva comenzará a las 14:00 horas, mientras que el partido de Primera División se jugará desde las 15:30 horas del domingo 14 de junio.

El conjunto auriazul buscará sumar puntos importantes en condición de visitante ante uno de los protagonistas habituales del certamen, en una fecha que puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos dentro de la competencia.



Talleres de María Juana tiene fecha libre en la 2da. del Torneo Clausura de la Primera B zona sur.

Programación completa

Jueves 11 de junio

Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes (19:30 Reserva / 21:00 Primera)

Independiente de Ataliva vs. Ferrocarril del Estado (20:30 Reserva / 22:00 Primera)

Viernes 12 de junio

Libertad de Sunchales vs. Deportivo Aldao (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo (20:30 Reserva / 22:00 Primera – cancha Atlético Esmeralda)

Sábado 13 de junio

San Martín vs. La Hidráulica (14:30 Reserva / 16:00 Primera)

Domingo 14 de junio

Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. 9 de Julio (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

(14:00 Reserva / 15:30 Primera) Deportivo Tacural vs. Unión de Sunchales (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Deportivo Josefina vs. Sportivo Roca (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Argentino de Vila vs. Sportivo Norte (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Argentino de Humberto vs. Independiente de San Cristóbal (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Susana (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Zenón Pereyra FC vs. Sportivo Santa Clara (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Lunes 15 de junio

La Trucha FC vs. Florida de Clucellas (14:30 Reserva / 16:00 Primera)

Deportivo Ramona vs. Deportivo Bella Italia (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Copa Santa Fe Femenina

También se confirmó un atractivo encuentro por la Copa Santa Fe Femenina. El lunes 15 de junio, desde las 16:00 horas, Atlético San Jorge recibirá a Atlético de Rafaela en un duelo que promete grandes emociones.

De esta manera, el fútbol regional tendrá un intenso fin de semana de actividad, con Atlético María Juana como uno de los representantes de la región buscando seguir sumando en la Liga Rafaelina.