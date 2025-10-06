Avanza la obra de cloacas en nuevas calles de María Juana

La Comuna de María Juana continúa trabajando para brindar un mejor servicio a toda la comunidad, con la ejecución de una obra clave: la instalación del sistema de cloacas en calle Urquiza —entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 13— y en calle Arturo Illia.

Este avance forma parte del plan de infraestructura comunal que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, garantizando condiciones más seguras y saludables.

Desde la Comuna destacaron que estas acciones reflejan el compromiso de seguir impulsando obras que significan progreso, salud y bienestar para toda la población.