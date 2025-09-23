Ayrton Oviedo abrió el EJE 25 y acompañó los 10 años de la Cooperativa en María Juana

La EESOPI 8143 José Manuel Estrada llevó adelante el martes 23 de septiembre en la Sociedad Italiana de María Juana el inicio del EJE 25 y la celebración de los 10 años de su Cooperativa Escolar, con la presencia especial de Ayrton Oviedo, reconocido actor y speaker.

Oviedo, que ya llegó a más de 200.000 oyentes en más de 700 presentaciones, compartió una conferencia destinada especialmente a los jóvenes, abordando temáticas sensibles como la ludopatía, el uso responsable de las redes sociales y el bullying.

La actividad fue gratuita y abierta a todo público, y se enmarcó en la propuesta de una “Cadena de favores”: como entrada, los asistentes colaboraron con leche, azúcar, cacao, mate cocido o masitas, que posteriormente fueron donados a la Casa Alassia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe.

El evento se destacó por combinar una charla inspiradora con un gesto solidario, logrando una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para toda la comunidad.