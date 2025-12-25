Balance positivo de la feria solidaria de Cáritas tras el último fin de semana

En la mañana de la radio dialogamos con Marisa Soliani, referente de Cáritas, quien realizó un balance altamente positivo de la feria solidaria desarrollada durante el último fin de semana en la comunidad.

Durante la entrevista, Soliani destacó el acompañamiento de los vecinos y vecinas, tanto de quienes se acercaron a colaborar con donaciones como de quienes participaron adquiriendo distintos productos. “La respuesta de la gente fue muy buena y eso nos permite seguir ayudando a quienes más lo necesitan”, expresó.

La feria tuvo como principal objetivo recaudar fondos para sostener las acciones solidarias que Cáritas lleva adelante a lo largo del año, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la referente remarcó la importancia del trabajo voluntario y del compromiso comunitario, que hacen posible cada iniciativa.

Finalmente, Marisa Soliani agradeció a todas las personas que colaboraron, a los voluntarios que trabajaron durante las jornadas y a quienes acompañan permanentemente la tarea de Cáritas, reafirmando el valor de la solidaridad como herramienta fundamental para fortalecer el tejido social.

