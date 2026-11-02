Una bombera de María Juana obtuvo la licencia de timonel y se suma a las capacidades operativas de la Regional V

La bombera voluntaria Yoana Vázquez, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, aprobó la evaluación para obtener la licencia de timonel, durante una instancia realizada en la localidad de Helvecia.

A partir de esta aprobación, Vázquez quedó habilitada para desempeñarse como timonel de las embarcaciones pertenecientes a la Regional V y a la Provincia, ampliando así las capacidades de respuesta ante emergencias que requieren intervención en el ámbito acuático.

La bombera forma parte de la Brigada Acuática, donde cumple un rol importante en las tareas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia vinculadas al agua.

Desde la institución felicitaron a Yoana por este logro, que es resultado de su compromiso, dedicación y constante formación, y que representa un nuevo aporte al crecimiento y fortalecimiento del cuerpo activo.