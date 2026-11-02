Patín de Talleres: un octubre de encuentros, exhibiciones y competencias

La disciplina Patín del Club Atlético Talleres, a cargo de la profesora Romina Macari, tuvo un mes de octubre con una intensa agenda de actividades, marcada por visitas a distintas instituciones, encuentros deportivos y una presentación en la ciudad de Rafaela.

El recorrido comenzó el 3 de octubre, cuando los grupos de principiantes y adultas visitaron el Club Florida. Una semana después, el 10 de octubre, fue el turno del grupo mayor, que compartió una jornada en el Club Belgrano.

El 17 de octubre, los grupos de competencia y precompetencia participaron de una exhibición y un torneo en la ciudad de Rafaela, sumando una nueva experiencia deportiva y la posibilidad de mostrar el trabajo que realizan durante los entrenamientos.

La agenda continuó el 24 de octubre con una visita al Club Brown, donde participaron las patinadoras de los grupos principiantes e intermedio. Finalmente, el 31 de octubre, el grupo mayor cerró el mes con un encuentro en el Club La Emilia.

De esta manera, las patinadoras de Talleres atravesaron un octubre cargado de actividades, desafíos y experiencias compartidas con otras instituciones. Cada encuentro representó una oportunidad para seguir aprendiendo, ganar confianza y disfrutar de la disciplina, reflejando el esfuerzo y la dedicación que ponen día a día en cada entrenamiento.