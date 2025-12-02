Barceló Carnes se prepara para las fiestas con variedad de cortes y elaboraciones especiales

En la mañana de la radio charlamos con Fernando Barceló, quien adelantó cómo Barceló Carnes se está preparando para las próximas fiestas con una amplia propuesta pensada para que cada mesa familiar luzca completa y deliciosa.

Barceló comentó que ya se encuentran disponibles los cortes más buscados para Navidad y Año Nuevo, además de una serie de especiales que los clientes pueden comenzar a encargar con anticipación para asegurar disponibilidad. Entre ellos, se destacan las piezas seleccionadas para el asador, cortes premium y opciones ideales para cenas tradicionales.

A esto se suma toda la línea de elaboración casera y propia, sello distintivo de Barceló Carnes, que incluye productos frescos, sabores de calidad y alternativas listas para cocinar o compartir.

Desde la firma invitan a los vecinos a acercarse, consultar y reservar con tiempo, garantizando que cada familia pueda disfrutar de comidas que sean un verdadero éxito en estas fiestas.