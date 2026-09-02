“Barreda”, la película sobre uno de los crímenes que conmocionaron a la Argentina, llega al Cine Club de la Sociedad Italiana

El Cine Club de la Sociedad Italiana prepara una nueva función para este viernes 4 de septiembre, con la proyección de “Barreda”, una película que reconstruye uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de Argentina.

La función será a las 21:30 horas, en una sala calefaccionada, y propone una mirada contemporánea sobre el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992, cuando Ricardo Barreda asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas adultas en el domicilio familiar.

La producción, dirigida por Daniela Goggi, aborda el caso desde una perspectiva de género y busca revisar la manera en que aquel crimen fue presentado por los medios de comunicación durante la década del 90. En particular, la película pone el foco en el proceso de construcción de la figura de Barreda como una suerte de “ídolo popular”, dejando en segundo plano a las cuatro mujeres asesinadas.

A través de esta nueva mirada, la película busca recuperar la identidad y las historias de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia Barreda y Adriana Barreda, las cuatro víctimas del crimen.

El elenco está encabezado por Luis Machín, quien interpreta a Ricardo Barreda, acompañado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, entre otros actores.

“Barreda” combina drama, suspenso y crimen, con una duración de 111 minutos, y propone no solamente reconstruir un caso policial sino también reflexionar sobre la mirada social y mediática que lo acompañó.

La función será este viernes 4 de septiembre a las 21:30 en la Sociedad Italiana.

🎟️ Entrada general: $5.000

🎟️ Socios: $4.000

🔥 Sala calefaccionada

Una nueva oportunidad para disfrutar del cine en pantalla grande y, en esta ocasión, acercarse a una historia que marcó a fuego a la sociedad argentina.