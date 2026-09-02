Se viene la gran final provincial del Torneo de Bolitas – Copa Víctor Chiarlo

Luego de recorrer toda la provincia de Santa Fe, el Torneo de Bolitas – Copa Víctor Chiarlo tendrá su gran final provincial, donde se reunirán los mejores jugadores surgidos de las distintas instancias locales y regionales.

La competencia, impulsada por el Ente Cultural Santafesino, tuvo diferentes etapas en cada una de las Usinas Culturales de la provincia y ahora llega el momento de definir a los grandes campeones provinciales.

La final se realizará el domingo 6 de septiembre, desde las 10 horas, en la Plaza Fátima de San Jorge, con una jornada pensada para disfrutar en familia y recuperar uno de los juegos tradicionales que forman parte de la cultura popular.

Además de la competencia, el encuentro busca poner en valor las tradiciones, los juegos de otras generaciones y los vínculos que se generan entre las distintas localidades santafesinas.

La actividad es organizada por el Ente Cultural Santafesino y la Municipalidad de San Jorge, que invitan a toda la comunidad a acompañar esta celebración del juego y la cultura popular.