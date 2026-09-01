“Enmienda XIII”: un documental imprescindible sobre racismo, poder y el sistema penitenciario de Estados Unidos

Si estás buscando un documental que, además de contar una historia, te deje pensando durante mucho tiempo después de terminarlo, una excelente recomendación es “Enmienda XIII” (13th), dirigido por la cineasta estadounidense Ava DuVernay.

Estrenado en 2016, el documental toma como punto de partida la 13ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud, pero mantuvo una excepción: la posibilidad de imponer trabajos forzados como castigo por un delito. A partir de allí, DuVernay construye una investigación sobre la evolución histórica de la esclavitud hacia diferentes formas de criminalización y encarcelamiento masivo.

La película reúne historiadores, investigadores, activistas, políticos y personas que estuvieron privadas de su libertad, combinando testimonios con imágenes de archivo para recorrer distintos momentos de la historia estadounidense.

Uno de los grandes temas que plantea es cómo determinadas decisiones políticas y sociales contribuyeron a la expansión del sistema penitenciario y a la criminalización desproporcionada de la población afroamericana. Netflix la describe justamente como un documental que analiza la criminalización de los afroamericanos y el crecimiento del sistema carcelario estadounidense.

Una película para mirar con atención

“Enmienda XIII” no es un documental liviano. Es una producción provocadora, histórica y política, que propone revisar conceptos como libertad, igualdad, justicia, racismo y poder.

La película también resulta interesante porque no se limita a mostrar acontecimientos históricos aislados, sino que intenta establecer conexiones entre distintos períodos de la historia de Estados Unidos. Smithsonian Magazine destacó precisamente su capacidad para analizar la relación entre raza, clase, leyes y poder y consideró que ofrece una mirada contundente sobre la evolución del encarcelamiento masivo.

Además, el documental recibió una nominación al Oscar y obtuvo importantes reconocimientos, entre ellos cuatro premios Emmy y un Peabody, consolidándose como una de las obras documentales más destacadas de DuVernay.

🎬 ¿Dónde verlo?

“Enmienda XIII” está disponible en Netflix, con audio en español latino y subtítulos en español.

Ver “Enmienda XIII” en Netflix

⭐ Nuestra recomendación

Muy recomendable, especialmente si te interesan los documentales históricos, sociales y políticos.

No es simplemente una película sobre el sistema penitenciario estadounidense: es una invitación a preguntarse qué ocurre cuando una sociedad cambia sus leyes pero algunas estructuras de poder permanecen.

Si te gustan documentales como La República Perdida, Searching for Sugar Man o producciones que buscan ir más allá de la versión tradicional de la historia, “Enmienda XIII” merece estar en la lista.