María Juana Open 2026: el tenis vuelve a ser protagonista este fin de semana

Este fin de semana, María Juana volverá a vivir una gran fiesta del tenis con una nueva edición del María Juana Open 2026, que se desarrollará durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en las canchas del Club Atlético María Juana.

El torneo reunirá durante dos jornadas a jugadores que llegarán a María Juana para disfrutar de la competencia y compartir un fin de semana a puro tenis. La propuesta busca seguir consolidando a la localidad como punto de encuentro para los amantes de este deporte en la región.

La organización cuenta con el trabajo y acompañamiento de referentes locales del tenis, entre ellos Melisa Poli y Alejandro Romero, quienes vienen impulsando distintas actividades y competencias para promover la disciplina.

Las canchas del Club Atlético María Juana serán nuevamente el escenario de los partidos, con una agenda que permitirá disfrutar del deporte tanto para quienes participen como para familiares, amigos y público en general.

El María Juana Open 2026 se suma así al calendario deportivo de la institución y representa una nueva oportunidad para que el tenis local continúe creciendo, generando competencia y convocando a jugadores de distintas localidades.

📅 Sábado 5 y domingo 6 de septiembre

📍 Club Atlético María Juana

🎾 María Juana Open 2026

Dos jornadas, muchas raquetas y todo listo para vivir un nuevo fin de semana de tenis en María Juana.