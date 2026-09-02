Matrimonio in extremis: qué establece la ley en situaciones de extrema gravedad

En el programa “Derecho en Radio”, el abogado Agustín Curia, integrante del Estudio Jurídico Cattani, Curia y Asociados, abordó un tema particular del derecho de familia: el matrimonio in extremis, una figura contemplada por la legislación argentina para aquellas situaciones en las que una persona se encuentra en peligro de muerte.

Durante la charla, Curia explicó las características de este tipo de matrimonio, los requisitos que deben cumplirse y las circunstancias excepcionales en las que puede celebrarse.

El denominado matrimonio in extremis permite que una persona contraiga matrimonio cuando existe un riesgo cierto e inminente para su vida, contemplando procedimientos especiales frente a la urgencia de la situación. Se trata de una herramienta legal que busca garantizar el derecho de las personas a formalizar su vínculo aun en circunstancias extraordinarias.

El abogado también destacó la importancia de conocer las condiciones legales que rodean estas situaciones, especialmente por las consecuencias que el matrimonio genera en materia de derechos sucesorios, familiares y patrimoniales.

La explicación de Agustín Curia formó parte de una nueva edición de “Derecho en Radio”, el espacio destinado a acercar información jurídica a la comunidad y brindar herramientas para comprender distintos aspectos de la legislación que pueden presentarse en la vida cotidiana.