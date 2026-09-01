¿Poner los pies sobre sal gruesa es una forma de “biohacking sensorial”?

En los últimos tiempos comenzaron a circular distintas prácticas vinculadas al bienestar que buscan estimular el organismo a través de los sentidos. Una de ellas consiste en apoyar los pies descalzos sobre sal gruesa durante algunos minutos, una experiencia que algunas personas describen como relajante, energizante o capaz de generar una sensación de “despertar” corporal.

En redes sociales, esta práctica aparece asociada en ocasiones al concepto de “biohacking sensorial”, aunque se trata de una denominación más vinculada al mundo del bienestar que a una categoría médica reconocida.

La idea tiene cierta lógica desde el punto de vista sensorial: la planta de los pies posee una gran cantidad de receptores táctiles, y entrar en contacto con una superficie irregular como la sal gruesa genera una estimulación diferente a la que se produce al caminar sobre un piso liso. Esa información es captada por el sistema nervioso y puede modificar la percepción corporal.

Sin embargo, hay que hacer una distinción importante: que una práctica produzca una sensación corporal determinada no significa necesariamente que tenga un beneficio terapéutico demostrado.

¿Qué dice la ciencia?

La evidencia científica disponible estudió principalmente los baños de pies con agua tibia, y no específicamente el hecho de permanecer de pie sobre sal gruesa.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada recientemente analizó 18 estudios con un total de 950 adultos mayores y encontró que los baños de pies con agua tibia podían mejorar la percepción de la calidad del sueño. Los mejores resultados se observaron con agua a temperaturas de hasta unos 40 °C y sesiones de al menos 10 minutos. Sin embargo, los propios investigadores señalan que todavía hacen falta estudios de mayor calidad para confirmar estos efectos.

Otro metaanálisis, que incluyó seis estudios y 176 participantes, también concluyó que los baños de pies calientes podrían favorecer el sueño, aunque los resultados no alcanzaron significación estadística y la calidad metodológica de los estudios fue baja.

Esto permite pensar que el calor, la relajación y la estimulación de los pies pueden tener efectos sobre el bienestar, pero no permite afirmar que la sal gruesa sea responsable de esos efectos.

¿Y la famosa “desintoxicación” por los pies?

Aquí la evidencia es mucho más clara.

Un estudio publicado en Journal of Environmental and Public Health evaluó específicamente un sistema de baño iónico de pies promocionado para eliminar sustancias potencialmente tóxicas del organismo. Los investigadores no encontraron evidencia de que el tratamiento provocara la eliminación de metales pesados a través de los pies, la orina o el cabello.

Por eso, no hay fundamento científico suficiente para afirmar que poner los pies en sal gruesa “saca toxinas”, limpia el organismo o reemplaza los mecanismos naturales de eliminación que realizan órganos como el hígado y los riñones.

¿Entonces puede considerarse “biohacking sensorial”?

El término puede utilizarse para describir la práctica dentro del lenguaje del bienestar, pero conviene hacerlo con cautela.

El biohacking suele referirse a estrategias destinadas a modificar determinados aspectos de la experiencia o del funcionamiento corporal mediante estímulos, hábitos o tecnología. En este caso, la sal gruesa funcionaría principalmente como un estímulo táctil para los pies.

Existe además una línea de investigación conocida como grounding o earthing, que estudia los posibles efectos del contacto del cuerpo descalzo con la superficie terrestre. Algunas publicaciones han informado posibles efectos fisiológicos, aunque esta área sigue siendo controvertida y la evidencia todavía no permite considerar estas prácticas como tratamientos médicos establecidos.

Una experiencia sensorial, no una terapia milagrosa

Apoyar los pies sobre sal gruesa puede ser una experiencia sensorial particular y, para algunas personas, resultar agradable o relajante. Lo que todavía no está demostrado es que la sal tenga por sí misma un efecto terapéutico específico.

La diferencia es importante: podemos hablar de estimulación sensorial, relajación y percepción corporal, pero no de una técnica comprobada para desintoxicar el organismo o tratar enfermedades.

En definitiva, si la práctica resulta agradable y se realiza de manera segura, puede formar parte de un momento de relajación. Pero cuando una tendencia de bienestar promete mucho más —eliminar toxinas, equilibrar el organismo o producir efectos médicos— conviene detenerse y preguntar: ¿qué dice realmente la evidencia científica?