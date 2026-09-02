No es el bicarbonato: el truco casero con arroz para combatir el olor a humedad del placard

El olor a humedad en los placares es un problema bastante común, especialmente durante los períodos de mayor humedad o cuando la ropa permanece mucho tiempo guardada sin ventilación. Para combatirlo, existe un sencillo truco casero que utiliza un ingrediente que prácticamente todos tienen en la cocina: el arroz crudo.

La idea es aprovechar la capacidad del arroz para absorber parte de la humedad del ambiente. Para ponerlo en práctica, se puede colocar una pequeña cantidad de arroz crudo dentro de una bolsita de tela o en un recipiente abierto y ubicarlo dentro del placard, cajón o zapatero, especialmente en los sectores donde suele concentrarse la humedad.

Antes de colocar el arroz, se recomienda retirar la ropa y dejar las puertas del placard abiertas durante un tiempo, permitiendo que el aire circule y se renueve el ambiente.

El recipiente no debe estar cerrado herméticamente, ya que el arroz necesita estar en contacto con el aire para cumplir su función. También es conveniente cambiar el arroz periódicamente, sobre todo cuando el lugar presenta mucha humedad.

Ventilar sigue siendo fundamental

Aunque este método puede ayudar a reducir la humedad y los malos olores, no reemplaza una buena ventilación ni soluciona problemas estructurales. Si existe una filtración, una pared húmeda o se guarda ropa que todavía está mojada, el olor probablemente vuelva a aparecer.

Por eso, además del truco del arroz, es importante ventilar regularmente los placares, no sobrecargarlos y guardar únicamente prendas completamente secas.

Un recurso sencillo, económico y fácil de probar que puede ayudar a mantener los muebles y la ropa con un ambiente más seco y libre de ese molesto olor a humedad.