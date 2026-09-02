El coro del Centro de Jubilados de María Juana llevó su música a Villa Giardino

En la mañana de “Comunicándonos” dialogamos con Daniela Gandolfo, profesora de canto del Coro del Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, quien contó cómo fue la participación del grupo en el encuentro realizado en Villa Giardino, Córdoba.

El coro formó parte de la 9ª edición del encuentro recreativo “Entre Abuelos Talentosos”, que reunió durante tres jornadas a adultos mayores de distintos puntos del país bajo la temática “Madre Tierra”.

La participación en Villa Giardino representó una experiencia especial para los integrantes del coro, que tuvieron la posibilidad de compartir su música y mostrar el trabajo que vienen realizando junto a Daniela Gandolfo.

Además de la presentación artística, el viaje permitió al grupo disfrutar de diferentes propuestas recreativas, encuentros con otras delegaciones y momentos de camaradería, fortaleciendo los vínculos entre quienes forman parte de esta actividad.

En diálogo con la radio, Daniela destacó la importancia de estos espacios para los adultos mayores, no solamente como una oportunidad para cantar y expresarse, sino también como una manera de compartir, encontrarse con otros y disfrutar de nuevas experiencias.

La participación del coro en Villa Giardino se sumó así a una experiencia que combinó música, amistad y recreación, dejando como resultado nuevos recuerdos y la satisfacción de haber llevado la representación de María Juana a este encuentro nacional.