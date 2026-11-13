Básquet: comienzan las semifinales del Torneo Clausura de la ACBOS

Este fin de semana comenzarán a disputarse las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS), con cuatro equipos que buscarán quedarse con un lugar en la gran final de la competencia.

La primera serie tendrá su encuentro inicial este viernes, cuando el Club Atlético Sastre reciba a Americano de Carlos Pellegrini.

Por su parte, el domingo a las 20:30 hs será el turno del Club Atlético María Juana, que se enfrentará a Ceci BBC de Gálvez.

Los partidos de vuelta ya tienen fecha confirmada. El martes 17 se disputará la revancha entre Atlético Sastre y Americano, mientras que el viernes 20 se medirán nuevamente Atlético María Juana y Ceci BBC.

Las semifinales se definirán por el resultado global de los dos encuentros. En caso de que cada equipo consiga una victoria, se disputará un tercer partido para determinar quién obtiene el pase a la final del Torneo Clausura.

De esta manera, comienza la etapa decisiva del campeonato, con cuatro equipos que buscarán dar un nuevo paso en la lucha por el título del básquet del Oeste Santafesino.