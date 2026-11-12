Proteínas después de entrenar: cuánta cantidad necesita el cuerpo para recuperar los músculos

La alimentación cumple un papel fundamental en el rendimiento deportivo y la recuperación muscular. Después de realizar actividad física, el organismo necesita nutrientes que permitan reparar los tejidos, recuperar energía y favorecer el desarrollo de la masa muscular. Entre ellos, las proteínas ocupan un lugar central, aunque los especialistas advierten que no siempre es necesario consumirlas inmediatamente después de terminar el entrenamiento.

Según especialistas en nutrición y recomendaciones del Consejo Americano del Ejercicio (ACE), una ingesta de entre 20 y 40 gramos de proteína después de la actividad física puede aportar los aminoácidos necesarios para estimular la síntesis de proteínas musculares, un proceso fundamental para reparar y desarrollar los músculos.

Las proteínas son componentes esenciales de las células y cumplen numerosas funciones en el organismo. Participan en la construcción y reparación de tejidos, intervienen en la producción de hormonas y enzimas, transportan sustancias y contribuyen al funcionamiento general del cuerpo.

Durante el ejercicio, especialmente en los entrenamientos de fuerza y resistencia, las fibras musculares experimentan pequeñas lesiones que forman parte del proceso de adaptación. Para recuperarse, el organismo necesita disponer de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas.

¿Por qué son importantes los aminoácidos?

Existen 20 aminoácidos que participan en la formación de proteínas. Once son considerados no esenciales porque el cuerpo puede producirlos por sí mismo, mientras que los otros nueve son esenciales y deben incorporarse mediante la alimentación.

Por eso, los especialistas recomiendan elegir fuentes proteicas de buena calidad, que aporten los nueve aminoácidos esenciales y contribuyan a una adecuada recuperación muscular.

Entre los alimentos que se destacan se encuentran las carnes magras, el pollo, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados. También existen alternativas vegetales como la soja, la quinoa, las legumbres, las semillas de chía y el tofu.

¿Hay que consumir proteínas apenas termina el entrenamiento?

Una de las creencias más extendidas en el mundo del deporte es que existe una ventana de pocos minutos después de entrenar durante la cual resulta imprescindible consumir un batido o alimento proteico.

Sin embargo, los especialistas explican que la recuperación muscular puede continuar durante aproximadamente 48 horas, por lo que no es indispensable consumir proteínas inmediatamente después de finalizar la actividad.

Lo importante es mantener una ingesta adecuada durante todo el día, distribuyendo las fuentes proteicas entre las diferentes comidas.

Para quienes buscan aumentar su masa muscular, el nutricionista Nathan Pratt señala como referencia una ingesta diaria de entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Estas cantidades pueden variar según los objetivos, la intensidad del entrenamiento y las características individuales.

Alimentos que ayudan a recuperar los músculos

No es necesario recurrir exclusivamente a suplementos deportivos para cubrir las necesidades de proteínas. Muchos alimentos habituales pueden formar parte de una alimentación equilibrada y aportar los nutrientes necesarios.

Algunas alternativas recomendadas son:

Pollo, pescado o carne magra.

Huevos y lácteos.

Yogur natural, ricota y quesos.

Lentejas, garbanzos y otras legumbres.

Soja y tofu.

Quinoa y semillas.

También pueden prepararse comidas completas que combinen proteínas con otros nutrientes, como ensaladas de pollo y garbanzos, arroz con atún y huevo, tortillas de verduras, lentejas o pollo salteado con vegetales y arroz.

Más proteínas no significa necesariamente mejores resultados

Los especialistas advierten que aumentar indefinidamente el consumo de proteínas no genera beneficios adicionales. Una alimentación demasiado concentrada en este nutriente puede desplazar otros alimentos importantes, como frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables.

Además, es importante prestar atención a la calidad de las fuentes elegidas, evitando que el aumento de proteínas dependa principalmente de carnes procesadas o productos con elevados niveles de sodio y grasas saturadas.

La clave está en mantener una alimentación variada, equilibrada y adaptada a las necesidades de cada persona.

En definitiva, la recuperación muscular no depende solamente de lo que se consume después de entrenar, sino de un conjunto de factores que incluyen una alimentación adecuada, el descanso, la hidratación y la regularidad de la actividad física. Las proteínas son fundamentales, pero su aprovechamiento depende tanto de la cantidad como de la calidad y la distribución a lo largo del día.