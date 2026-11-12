Daniela Trossero y jugadores de PreMini y Mini visitaron la radio y contaron la experiencia del Encuentro Nacional de Mini Básquet

El deporte, la amistad y la diversión fueron protagonistas durante el pasado fin de semana en el Club Atlético San Jorge, que recibió a delegaciones de distintos puntos del país para participar de un nuevo Encuentro Nacional de Mini Básquet.

En la mañana de Radio María Juana visitaron el estudio Daniela Trossero, profesora de Escuelita, Pre Mini y Mini Básquet del Club Atlético María Juana, y jugadores de la escuela, quienes compartieron sus vivencias y contaron cómo se desarrolló esta experiencia deportiva.

La delegación mariajuanense formó parte de una convocatoria que reunió a más de 30 equipos de diferentes localidades y provincias, en un encuentro que tuvo como principal objetivo disfrutar del básquet desde una perspectiva recreativa, promoviendo la integración y el compañerismo entre chicos y chicas.

Durante el fin de semana, los participantes compartieron actividades deportivas, partidos y momentos de recreación, en una propuesta que trascendió lo estrictamente competitivo para convertirse en una verdadera experiencia de convivencia familiar.

El Encuentro Nacional de Mini Básquet, organizado por el Club Atlético San Jorge, se desarrolló del 6 al 8 de noviembre y convocó a delegaciones de diferentes puntos del país. La propuesta forma parte de las tradicionales actividades que buscan promover el crecimiento de la disciplina y generar espacios de integración entre instituciones.

Más allá de los resultados deportivos, este tipo de encuentros pone el acento en la formación de los más pequeños, el respeto, la amistad y el compañerismo. Los chicos tienen la oportunidad de conocer nuevos lugares, compartir con jugadores de otras instituciones y disfrutar del básquet junto a sus familias.

Para el Club Atlético María Juana, la participación también representó una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza desde las categorías formativas y sumar recuerdos que van mucho más allá de una cancha.

Una vez más, el mini básquet demostró que el deporte es también una herramienta para aprender, hacer amigos y crecer compartiendo experiencias.