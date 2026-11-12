El padre Raúl Massini compartió su experiencia en la misa del Papa León XIV en Córdoba y recordó sus encuentros con Benedicto XVI y Francisco

En su habitual visita semanal a los estudios de Radio María Juana, el padre Raúl Massini habló sobre la importancia de la reciente llegada del papa León XIV a la Argentina y la trascendencia que representa para la Iglesia y los fieles de nuestro país.

Durante la charla, el sacerdote compartió sus vivencias tras haber participado de la misa que el Santo Padre celebró en la ciudad de Córdoba, el pasado martes 10 de noviembre. Una celebración multitudinaria que reunió a cientos de miles de personas y que se convirtió en uno de los momentos centrales de la visita apostólica del Pontífice a nuestro país.

Massini reflexionó sobre el significado de este acontecimiento, la posibilidad de recibir nuevamente a un Papa en territorio argentino después de casi cuatro décadas y la oportunidad que representa para renovar la fe, fortalecer los vínculos de la comunidad religiosa y acercar a las personas a la Iglesia.

La conversación también permitió recorrer parte de su propia historia y sus experiencias personales con otros pontífices. En ese sentido, recordó haber conocido al papa Benedicto XVI y al papa Francisco, con quien incluso tuvo la oportunidad de mantener una charla personal.

Estos encuentros forman parte de recuerdos especiales en su camino sacerdotal y le permitieron compartir una mirada cercana sobre dos figuras que marcaron diferentes etapas de la Iglesia Católica contemporánea.

La visita de León XIV a la Argentina, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre, incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Vatican News+1

Una vez más, el padre Raúl Massini aprovechó su espacio semanal en Radio María Juana para compartir experiencias, reflexiones y temas vinculados con la actualidad de la Iglesia y la vida de la comunidad.