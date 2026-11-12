Newstars compartió su experiencia en el Torneo Newcom del Lago tras conseguir un lugar en el podio

El equipo de newcom Newstars del Club Atlético María Juana tuvo una destacada participación en el 5.º Torneo Newcom del Lago, que se desarrolló los días 6, 7 y 8 de noviembre en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde consiguió el tercer puesto en la Copa de Plata de la categoría +60 mixto.

En la mañana de la radio, visitaron el estudio de Radio María Juana Fabiana Ferrero y Marcela Manias, integrantes del equipo, quienes compartieron detalles de la experiencia vivida durante el certamen, las jornadas de competencia y el encuentro con delegaciones de distintos puntos del país.

El torneo reunió a numerosos equipos en las categorías +50 mixto y +60 mixto, con tres días de actividad deportiva, integración y camaradería.

En la categoría +60, Newstars representó al Club Atlético María Juana y logró subirse al podio de la Copa de Plata. El primer lugar fue para Diamantinos de Chaco, mientras que La Colina de Mendoza finalizó en la segunda posición.

Por su parte, en la Copa de Oro de la misma categoría, el campeón fue Vélez de Chilecito, La Rioja, seguido por Newcom Cucú de Villa Carlos Paz y la Selección de Córdoba.

En la categoría +50, la Copa de Oro quedó en manos de Generación Activa de Río Tercero, seguido por Newcom Cucú de Villa Carlos Paz y Diamantinos de Chaco. En tanto, en la Copa de Plata, el primer puesto fue para La Colina de Mendoza, el segundo para Los Cóndores de Villa Carlos Paz y el tercero para Bichiful de Camilo Aldao.

La participación en Villa Carlos Paz significó una nueva experiencia para Newstars, que continúa representando al Club Atlético María Juana y fortaleciendo un espacio donde el deporte, la actividad física y los vínculos sociales tienen un papel fundamental.

El newcom sigue creciendo como disciplina y demuestra que la actividad deportiva no tiene edades, promoviendo la integración, el compañerismo y la posibilidad de compartir nuevas experiencias dentro y fuera de la cancha.