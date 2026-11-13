Grooming: qué es, cómo identificarlo y qué medidas tomar para prevenirlo

El grooming es una forma de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que se produce a través de internet y de las nuevas tecnologías. Se trata de una conducta en la que una persona adulta contacta a un menor de edad, generalmente mediante redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales, con el objetivo de ganarse su confianza y generar una relación que luego pueda derivar en situaciones de explotación o abuso sexual.

Este delito puede comenzar con una conversación aparentemente inofensiva. El agresor suele presentarse como alguien de la misma edad, mostrar intereses similares, ofrecer regalos, brindar atención o generar un vínculo de amistad. De manera progresiva, busca construir una relación de confianza para manipular emocionalmente a la víctima.

Una vez establecido ese vínculo, puede comenzar a realizar preguntas personales, solicitar fotografías o videos íntimos, proponer encuentros presenciales o recurrir a amenazas y extorsiones para conseguir más contenido. En algunos casos, utiliza el material recibido para intimidar al menor y exigirle nuevas imágenes o conductas sexuales.

¿Cómo identificar una situación de grooming?

Existen algunas señales que pueden advertir sobre un posible caso:

Una persona desconocida intenta establecer rápidamente una relación de mucha confianza con un niño o adolescente.

Alguien insiste en mantener conversaciones privadas y pide que no se las cuente a sus padres o familiares.

Se solicitan fotografías, videos o información íntima.

El contacto comienza a realizar preguntas sobre la vida familiar, la ubicación, los horarios o las actividades personales.

Aparecen propuestas para trasladar la conversación a plataformas más privadas.

Se ofrecen regalos, dinero, beneficios dentro de videojuegos o favores a cambio de información o imágenes.

Se producen amenazas, presiones o intentos de manipulación para mantener el vínculo en secreto.

Es importante tener presente que no todas estas señales aparecen necesariamente y que el grooming puede desarrollarse de manera gradual, sin que la víctima advierta inicialmente las intenciones de la otra persona.

¿Cómo prevenir el grooming?

La prevención comienza con la educación digital, el diálogo y el acompañamiento de los adultos. Algunas medidas importantes son:

Mantener una comunicación abierta: hablar con niños y adolescentes sobre los riesgos de internet, sin generar miedo ni culpabilizarlos por utilizar las redes sociales.

hablar con niños y adolescentes sobre los riesgos de internet, sin generar miedo ni culpabilizarlos por utilizar las redes sociales. Proteger la información personal: evitar compartir direcciones, teléfonos, nombres de instituciones educativas, ubicaciones en tiempo real y rutinas cotidianas.

evitar compartir direcciones, teléfonos, nombres de instituciones educativas, ubicaciones en tiempo real y rutinas cotidianas. Revisar la privacidad de las cuentas: configurar los perfiles para que solamente personas conocidas puedan acceder a publicaciones, fotografías e información personal.

configurar los perfiles para que solamente personas conocidas puedan acceder a publicaciones, fotografías e información personal. No aceptar desconocidos: enseñar que no todas las personas que aparecen en internet son quienes dicen ser.

enseñar que no todas las personas que aparecen en internet son quienes dicen ser. Evitar compartir imágenes íntimas: explicar que una fotografía enviada puede ser guardada, difundida o utilizada para amenazar.

explicar que una fotografía enviada puede ser guardada, difundida o utilizada para amenazar. Acompañar el uso de videojuegos y redes sociales: conocer las plataformas que utilizan los menores, sus opciones de privacidad y los mecanismos para denunciar comportamientos inapropiados.

conocer las plataformas que utilizan los menores, sus opciones de privacidad y los mecanismos para denunciar comportamientos inapropiados. Generar confianza: los niños y adolescentes deben saber que pueden contar cualquier situación incómoda o amenazante sin temor a ser castigados o juzgados.

¿Qué hacer ante un posible caso?

Si un niño, niña o adolescente cuenta que está atravesando una situación de grooming, lo primero es escucharlo, creerle y evitar responsabilizarlo. Es fundamental mantener la calma y transmitirle que no está solo.

Se recomienda conservar las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, conversaciones, perfiles, enlaces y números telefónicos. No se debe borrar el contenido ni reenviar imágenes íntimas, especialmente cuando involucran a menores de edad.

También es importante bloquear y denunciar la cuenta desde la plataforma, una vez preservada la evidencia, y realizar la denuncia ante las autoridades competentes. No se recomienda enfrentar al agresor ni intentar resolver la situación mediante acuerdos privados.

En Argentina, el grooming está tipificado como delito por el artículo 131 del Código Penal, incorporado mediante la Ley 26.904, y contempla penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien contacte a una persona menor de edad por medios electrónicos con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Para recibir orientación o denunciar situaciones de este tipo, se puede recurrir a la Línea 137, que brinda atención gratuita las 24 horas, todos los días, desde cualquier lugar del país. También está disponible la Línea 102, destinada a la atención de niñas, niños y adolescentes.

La prevención es una responsabilidad de todos

El grooming es una problemática que requiere atención de las familias, las instituciones educativas, la sociedad y los organismos de protección. Internet ofrece numerosas oportunidades de aprendizaje, comunicación y entretenimiento, pero también presenta riesgos que deben conocerse.

Hablar sobre estos temas, enseñar a reconocer situaciones peligrosas y construir espacios de confianza son herramientas fundamentales para proteger a las infancias y adolescencias. La clave es que ningún niño o adolescente sienta vergüenza o miedo de pedir ayuda cuando algo que sucede en internet lo hace sentir incómodo.