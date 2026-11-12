Eli Vallejos visitó Radio María Juana y presentó el Primer Encuentro Regional de Cantantes Amateur de “Notas de Sol”

La música y el talento serán protagonistas el próximo domingo 15 de noviembre en Sociedad Italiana de María Juana, donde el taller de canto “Notas de Sol”, a cargo de la profesora Eli Vallejos, realizará su muestra de cierre de año con una propuesta especial: el Primer Encuentro de Cantantes Amateur.

En la mañana de Radio María Juana, Eli Vallejos visitó el estudio de la radio para compartir detalles de esta iniciativa que reunirá a alumnos del taller y cantantes invitados de diferentes localidades, en una jornada pensada para disfrutar de la música, compartir experiencias y mostrar el trabajo realizado durante el año.

El encuentro permitirá que los integrantes de “Notas de Sol” puedan presentar ante el público lo aprendido y desarrollado a lo largo de los últimos meses, al mismo tiempo que recibirán a otros artistas que llegarán para compartir sus voces y sumar su talento a esta propuesta regional.

La actividad busca generar un espacio de intercambio y expresión artística, promoviendo la participación de cantantes aficionados y brindándoles la posibilidad de subir al escenario, mostrar sus capacidades y disfrutar de una experiencia compartida.

Además de las presentaciones musicales, durante la noche se realizarán sorteos con importantes premios. Cada entrada anticipada contará con un número para participar.

Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de integrantes de la comisión organizadora o comunicándose directamente con la profesora Eli Vallejos.

De esta manera, “Notas de Sol” se prepara para despedir el año con una celebración de la música, el aprendizaje y la pasión por el canto, invitando a toda la comunidad a acompañar a los artistas en esta primera edición del encuentro regional.