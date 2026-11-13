Tenis: Santino Abba y Amparo Andrek se destacaron en el torneo “Colorín Colorado”

Se realizó en San Martín de las Escobas una nueva edición del torneo de tenis de menores “Colorín Colorado”, una jornada deportiva que reunió a jóvenes jugadores y permitió compartir una experiencia de aprendizaje y competencia.

Representando al Club Atlético María Juana participaron Santino Abba y Amparo Andrek, quienes tuvieron una destacada actuación y consiguieron ambos el primer puesto en la categoría cancha roja.

Los pequeños tenistas demostraron dentro de la cancha todo lo aprendido y trabajado durante el año, reflejando su crecimiento deportivo y disfrutando de una jornada de competencia.

De esta manera, el tenis del Club Atlético María Juana continúa acompañando el desarrollo de sus jóvenes deportistas, sumando experiencias y resultados que reconocen el esfuerzo y la dedicación de los chicos.