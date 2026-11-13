Tenis: Santino Abba y Amparo Andrek se destacaron en el torneo “Colorín Colorado”

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Se realizó en San Martín de las Escobas una nueva edición del torneo de tenis de menores “Colorín Colorado”, una jornada deportiva que reunió a jóvenes jugadores y permitió compartir una experiencia de aprendizaje y competencia.

Representando al Club Atlético María Juana participaron Santino Abba y Amparo Andrek, quienes tuvieron una destacada actuación y consiguieron ambos el primer puesto en la categoría cancha roja.

Los pequeños tenistas demostraron dentro de la cancha todo lo aprendido y trabajado durante el año, reflejando su crecimiento deportivo y disfrutando de una jornada de competencia.

De esta manera, el tenis del Club Atlético María Juana continúa acompañando el desarrollo de sus jóvenes deportistas, sumando experiencias y resultados que reconocen el esfuerzo y la dedicación de los chicos.