Básquet formativo: María Juana cerró la fase regular con tres triunfos ante Brown de San Vicente

Entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio se completó la 11ª y última fecha del Torneo Apertura de Formativas de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino (ABOS), quedando definidas las posiciones finales de cada categoría de cara a la etapa de copas.

En esta jornada, el Club Atlético María Juana visitó a Brown de San Vicente y logró una destacada actuación, cosechando tres victorias en las cuatro categorías en las que se enfrentaron ambas instituciones.

En Mini (U11), los chicos de María Juana se impusieron por un contundente 69 a 27. Los parciales fueron 15-5, 22-6, 13-6 y 19-10, cerrando una sólida presentación en condición de visitante.

En Cadetes (U15), el conjunto auriazul volvió a festejar con una victoria por 91 a 69. Tras un encuentro parejo en el inicio, María Juana logró marcar diferencias en los momentos clave para quedarse con el triunfo gracias a los parciales de 29-20, 17-11, 27-23 y 18-15.

La tercera alegría llegó en Juveniles (U17), donde el equipo mariajuanense derrotó a Brown por 82 a 69. Luego de un primer cuarto favorable para los locales, María Juana reaccionó y construyó una importante victoria con parciales de 15-17, 23-11, 20-25 y 24-16.

La única derrota se registró en Infantiles (U13), categoría en la que Brown de San Vicente se quedó con el partido por 83 a 64. María Juana comenzó mejor, pero los locales revirtieron el desarrollo y terminaron imponiéndose con parciales de 18-27, 14-15, 27-12 y 24-10.

Por su parte, en Liga Próximo (U21), María Juana también tuvo una destacada actuación y venció a Brown por 79 a 74 en un encuentro muy equilibrado. Los parciales fueron 14-19, 20-20, 22-15 y 23-20 para sellar una valiosa victoria.

Con estos resultados quedó concluida la fase regular del Torneo Apertura. Las tablas de posiciones ya fueron actualizadas y determinaron los cruces de las diferentes copas: del 1° al 4° puesto disputarán la Copa de Oro, del 5° al 8° la Copa de Plata y del 9° al 12° la Copa de Bronce.

Según informó la ABOS, este lunes 22 de junio se definirán las sedes donde se desarrollarán las distintas copas por categoría, iniciando así la etapa decisiva del certamen formativo.