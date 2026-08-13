Concejales, presidentes comunales y dirigentes se reunieron para proyectar el Departamento Castellanos junto a Alcides Calvo

En la ciudad de Rafaela se llevó adelante un encuentro que reunió a más de 80 personas, entre concejales, presidentes comunales, dirigentes y representantes de 40 localidades del Departamento Castellanos.

La jornada fue encabezada por el senador provincial Alcides Calvo y tuvo como objetivo compartir miradas sobre la realidad de las distintas comunidades y proyectar una agenda de trabajo de cara al futuro.

Entre las localidades representadas estuvieron las ciudades de Rafaela, Sunchales, San Vicente y Frontera, además de numerosas comunas del departamento como María Juana, Eustolia y Garibaldi. Según se destacó, las 40 localidades presentes representan más del 96% del padrón electoral departamental.

Durante el encuentro se analizaron los principales desafíos institucionales y políticos que atraviesan las comunidades, en un contexto marcado por la reciente aprobación de la nueva Ley de Municipios y el debate que continúa en la Legislatura provincial en torno a la nueva Ley Electoral.

Más allá de estos aspectos, la convocatoria permitió poner en común distintas realidades locales y avanzar en una construcción territorial que busca fortalecer equipos y generar una agenda común para el desarrollo del Departamento Castellanos.

“Tenemos una mirada profundamente territorial. Sabemos que cada localidad tiene sus propias necesidades, realidades y proyectos, pero también sabemos que hay desafíos que debemos afrontar juntos. Por eso es importante encontrarnos, escucharnos y construir una propuesta propia que represente al conjunto del Departamento Castellanos”, expresó Calvo durante la reunión.

El senador también destacó la experiencia de quienes vienen trabajando desde hace años y la incorporación de nuevos dirigentes que se suman a este espacio con entusiasmo.

La actividad se enmarca en un proceso de construcción política con vistas a las elecciones de 2027, buscando fortalecer la presencia territorial y consolidar un espacio con representación en las distintas localidades del departamento.

Los dirigentes presentes valoraron especialmente la cercanía y el acompañamiento de Calvo durante su gestión, tanto en el ámbito legislativo como en las gestiones ante organismos provinciales para impulsar obras y atender las necesidades de cada comunidad.

También destacaron su acompañamiento a las instituciones intermedias y a las distintas iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo social, cultural, deportivo y productivo de las localidades del Departamento Castellanos.