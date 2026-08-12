María Juana Vibra: así será la jornada del lunes en las Fiestas Patronales

Las Fiestas Patronales de María Juana continuarán este lunes 17 de agosto con una jornada cargada de propuestas para disfrutar en familia y con actividades culturales, gastronómicas, ambientales y musicales en la Plaza San Martín.

La programación comenzará a las 12:00, con la apertura del Paseo, que contará con artesanos, emprendedores, paseo gastronómico y expositores.

A partir de las 13:00, se desarrollarán diferentes propuestas. El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe presentará Rutas del Arte, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático llevará adelante una actividad sobre separación en origen y compostaje, con juegos y modos didácticos.

También desde las 13:00 se podrá disfrutar de Sabores de Santa Fe, una propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, que permitirá acercarse a diferentes expresiones de la gastronomía santafesina.

Una tarde a puro espectáculo

A las 14:00 se producirá la apertura del escenario, con diferentes propuestas artísticas y actividades durante la jornada.

La programación musical incluirá la presentación de Matías Bulacio, Tumpára y un espectáculo de Samba Brasilera, preparando el escenario para uno de los momentos más esperados de la jornada.

El cierre de las actividades tendrá como protagonista a Valentina Márquez, quien llegará a María Juana para brindar un espectáculo especial en el marco de las Fiestas Patronales.