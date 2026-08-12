María Juana Vibra: así será la jornada del lunes en las Fiestas Patronales

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Las Fiestas Patronales de María Juana continuarán este lunes 17 de agosto con una jornada cargada de propuestas para disfrutar en familia y con actividades culturales, gastronómicas, ambientales y musicales en la Plaza San Martín.

La programación comenzará a las 12:00, con la apertura del Paseo, que contará con artesanos, emprendedores, paseo gastronómico y expositores.

A partir de las 13:00, se desarrollarán diferentes propuestas. El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe presentará Rutas del Arte, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático llevará adelante una actividad sobre separación en origen y compostaje, con juegos y modos didácticos.

También desde las 13:00 se podrá disfrutar de Sabores de Santa Fe, una propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, que permitirá acercarse a diferentes expresiones de la gastronomía santafesina.

Una tarde a puro espectáculo

A las 14:00 se producirá la apertura del escenario, con diferentes propuestas artísticas y actividades durante la jornada.

La programación musical incluirá la presentación de Matías Bulacio, Tumpára y un espectáculo de Samba Brasilera, preparando el escenario para uno de los momentos más esperados de la jornada.

El cierre de las actividades tendrá como protagonista a Valentina Márquez, quien llegará a María Juana para brindar un espectáculo especial en el marco de las Fiestas Patronales.

De esta manera, la propuesta del lunes combinará arte, música, gastronomía, emprendimientos, conciencia ambiental y entretenimiento, con actividades pensadas para compartir en la Plaza San Martín y continuar disfrutando de María Juana Vibra 2026.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

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