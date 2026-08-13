Bici Paseo: una propuesta para disfrutar María Juana sobre dos ruedas

En la mañana de Comunicándonos, conversamos con Lili Dreher, quien brindó detalles sobre el Bici Paseo, una propuesta organizada por la Comuna de María Juana junto a La Nena Loca para disfrutar de una tarde al aire libre, realizar actividad física y compartir en comunidad.

La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de agosto, con salida prevista a las 14:00 horas desde la Plaza Pública San Martín. Desde allí, los participantes emprenderán un recorrido en bicicleta hasta la Estación María Juana.

La iniciativa busca generar un espacio diferente para disfrutar del aire libre, el movimiento y la naturaleza, promoviendo además el encuentro entre vecinos y una actividad saludable para compartir en familia y con amigos.

Desde la organización invitaron a todos los vecinos a participar con sus bicicletas y disfrutar de una tarde de pedaleo, compañerismo y buena energía.

Quienes se sumen deberán llevar bicicleta, agua y muchas ganas de disfrutar del recorrido.

📅 Viernes 21 de agosto

🕑 14:00 horas

📍 Salida: Plaza Pública San Martín

🚲 Destino: Estación María Juana