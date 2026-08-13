Matías Bulacio llega al escenario mayor de María Juana Vibra

EntrevistasFiestas PatronalesLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de Comunicandonos, recibimos la visita del artista Matías Bulacio, quien se prepara para ser uno de los protagonistas de las Fiestas Patronales de María Juana.

Bulacio será parte de la programación del escenario mayor de “María Juana Vibra”, con una presentación prevista para el próximo lunes, en el marco de una jornada especial para toda la comunidad.

Durante la charla, el artista compartió detalles de su propuesta musical, las expectativas por presentarse ante el público local y la importancia de formar parte de una celebración tan significativa para María Juana.

De esta manera, Matías Bulacio se suma a la gran programación artística que tendrá como protagonista al escenario mayor durante las Patronales, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada llena de música y celebración.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

Te puede interesar

  • CANCIÓN DE MARÍA JUANA

    Noelia Varela junto a Guillermo Stratta en 2008 le pusieron las voces a la Marcha de María Juana y pasó por el estudio de la…

  • DE MARIA JUANA AL CONICET

    Esteban Fornero es oriundo de María Juana y con solo 32 años es Ingeniero Ambiental miembro del CONICET. En diálogo con Mónica Barceló contó sobre…

  • ARBOL OFICIAL DE MARIA JUANA

    El Senador Provincial Alcides Calvo presentó un Proyecto de Ley que declara al PARAÍSO como árbol oficial de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.…

  • DE COLOMBIA A MARÍA JUANA

    Aljadis Mejía es colombiana y vive en María Juana. Visitó el estudio de la radio para charlar con Mónica Barceló en Comunicándonos y contar su…

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones