Matías Bulacio llega al escenario mayor de María Juana Vibra

En la mañana de Comunicandonos, recibimos la visita del artista Matías Bulacio, quien se prepara para ser uno de los protagonistas de las Fiestas Patronales de María Juana.

Bulacio será parte de la programación del escenario mayor de “María Juana Vibra”, con una presentación prevista para el próximo lunes, en el marco de una jornada especial para toda la comunidad.

Durante la charla, el artista compartió detalles de su propuesta musical, las expectativas por presentarse ante el público local y la importancia de formar parte de una celebración tan significativa para María Juana.

De esta manera, Matías Bulacio se suma a la gran programación artística que tendrá como protagonista al escenario mayor durante las Patronales, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada llena de música y celebración.