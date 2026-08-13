Calvo reclamó por la Ruta 34 y destacó los avances para ampliar la red de gas natural en varias localidades

En la mañana de Comunicandonos conversamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien se refirió a dos temas de gran importancia para el desarrollo del Departamento Castellanos: el reclamo para que se retomen y finalicen las obras de la Ruta Nacional 34 entre Rafaela y Sunchales, y los avances para la reactivación del Gasoducto Región Centro II y la posible ampliación de la red de gas natural a distintas localidades del departamento.

El reclamo por la Ruta 34

Durante la entrevista, Calvo hizo referencia a las gestiones y reclamos para que finalmente pueda concluirse el tramo de la Ruta Nacional 34 entre Rafaela y Sunchales, una obra que lleva más de una década sin completarse y que constituye una demanda histórica de la región.

El senador remarcó la importancia estratégica de esta vía de comunicación para la circulación de vecinos, el transporte y la actividad productiva, además de la necesidad de contar con una infraestructura vial acorde al crecimiento de las localidades de la región.

Avances para el Gasoducto Región Centro II

Por otra parte, Calvo destacó la reunión desarrollada en la ciudad de Rosario con las máximas autoridades de Litoral Gas, representantes de ENERFE, intendentes, presidentes comunales y equipos técnicos.

El encuentro contó con la participación del gerente general de Litoral Gas, Dante Dell’Elce; el gerente comercial, Diego Stabile; el gerente de Operaciones, Mauricio Savoie; la gerente de Desarrollo de Mercado, María Inés Drincovich, junto a integrantes del equipo técnico.

También participaron el senador Alcides Calvo y el presidente de ENERFE Santa Fe Gas y Energías Renovables, Rodolfo Giacosa, además del intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, y los presidentes comunales de Angélica, Bella Italia, Ramona, Ataliva, Humberto Primo y Tacural.

Durante la reunión se brindó información sobre el avance en la reactivación del Gasoducto Región Centro II, una obra que, de acuerdo con las proyecciones analizadas, podría estar finalizada hacia fines de 2027 o comienzos de 2028.

La concreción de esta infraestructura no solo permitiría fortalecer el servicio en Rafaela y Sunchales, sino que también abriría la posibilidad de avanzar posteriormente con la expansión de la red hacia localidades como Tacural, Bella Italia, Ataliva, Humberto Primo, Ramona, Angélica y San Vicente.

El objetivo es continuar trabajando en los proyectos técnicos necesarios para que, una vez concretado el reinicio de la obra, las localidades puedan avanzar en la ejecución de redes domiciliarias de gas natural, como así también en las obras necesarias para atender las demandas del sector productivo.

“El acceso al gas natural es fundamental para el crecimiento de nuestras localidades, tanto para mejorar la calidad de vida de las familias como para acompañar el desarrollo productivo e industrial”, sostuvo Calvo.

En ese sentido, el senador destacó que existe una expectativa positiva y remarcó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre municipios, comunas, Provincia, ENERFE y Litoral Gas para que esta oportunidad pueda finalmente transformarse en una realidad para las comunidades del Departamento Castellanos.