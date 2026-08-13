María Juana fue sede de nuevas actividades del Encuentro de Jóvenes Emprendedores 2026

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En la mañana de Comunicandonos, conversamos con Georgina Lora, directora de la EESOPI N.° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana, quien brindó detalles sobre las actividades que se desarrollaron en el marco del Encuentro de Jóvenes Emprendedores 2026 (EJE 26).

Durante la jornada del jueves 13 de agosto, estudiantes de distintos niveles participaron de propuestas vinculadas con el desarrollo personal, la educación financiera y el emprendedurismo.

Los alumnos de 1.º y 2.º año participaron de las actividades en la Sociedad Italiana. Entre las 8:00 y las 10:00 se desarrolló la charla “Construyendo Vínculos”, a cargo de la licenciada Magalí Pagge y la abogada Albana Forte.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 11:00, los estudiantes participaron de una capacitación sobre “Educación Financiera”, dictada por Nicolás García y Marianela Fraire.

Por otra parte, los estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º año participaron de la instancia presencial del Programa AgroMakers, una propuesta organizada por la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Austral.

La actividad se desarrolló entre las 8:00 y las 12:00 y contó también con la facilitación de Nicolás García y Marianela Fraire.

De esta manera, el EJE 26 permitió a los jóvenes de María Juana acceder a diferentes herramientas y experiencias destinadas a fortalecer sus capacidades, fomentar el espíritu emprendedor y brindar conocimientos que puedan ser aplicados tanto en su trayectoria educativa como en futuros proyectos.

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