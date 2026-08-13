Leandro Werlen recordó el inicio del curso de Perito de Granos en María Juana

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En la mañana de la radio, Leandro Werlen recordó el próximo inicio del Curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres, una propuesta de capacitación que comenzará el miércoles 19 de agosto en María Juana.

Durante la charla, Werlen destacó la importancia de esta formación, que brinda herramientas y conocimientos específicos vinculados al sector agroindustrial y abre nuevas posibilidades de inserción laboral para quienes buscan capacitarse en esta área.

El curso tendrá una duración de 10 meses, con modalidad semipresencial, y estará destinado a quienes deseen formarse como peritos en la clasificación y comercialización de granos.

El inicio está previsto para el 19 de agosto, por lo que quienes estén interesados todavía pueden consultar y sumarse a esta propuesta educativa.

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