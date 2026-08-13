Leandro Werlen recordó el inicio del curso de Perito de Granos en María Juana

En la mañana de la radio, Leandro Werlen recordó el próximo inicio del Curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres, una propuesta de capacitación que comenzará el miércoles 19 de agosto en María Juana.

Durante la charla, Werlen destacó la importancia de esta formación, que brinda herramientas y conocimientos específicos vinculados al sector agroindustrial y abre nuevas posibilidades de inserción laboral para quienes buscan capacitarse en esta área.

El curso tendrá una duración de 10 meses, con modalidad semipresencial, y estará destinado a quienes deseen formarse como peritos en la clasificación y comercialización de granos.

El inicio está previsto para el 19 de agosto, por lo que quienes estén interesados todavía pueden consultar y sumarse a esta propuesta educativa.