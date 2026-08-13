Más del 90% de los residuos industriales de Argentina no recibe tratamiento adecuado

Argentina enfrenta un importante desafío ambiental: más del 92% de los residuos generados por la actividad industrial permanece fuera de los sistemas formales de tratamiento, según el último informe del Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR.

El relevamiento correspondiente a enero y febrero de 2026 estima que durante este año se generarían alrededor de 12,7 millones de toneladas de residuos industriales en el país. De ese total, apenas 917.700 toneladas ingresarían a circuitos formales de tratamiento, lo que representa el 7,23%.

El restante 92,77%, equivalente a más de 11 millones de toneladas, quedaría sin una gestión especializada.

Si bien el porcentaje muestra una leve mejora respecto de 2025, cuando la tasa de tratamiento fue del 5,57%, el Observatorio advierte que el avance todavía resulta insuficiente frente al volumen de residuos generado por la industria argentina.

Un problema ambiental y sanitario

La falta de tratamiento adecuado puede generar consecuencias sobre el ambiente y la salud pública. Los residuos industriales pueden terminar en basurales clandestinos, cursos de agua, suelos o instalaciones que no están preparadas para recibir materiales potencialmente peligrosos.

Además, la ausencia de un circuito formal dificulta la trazabilidad, reduce las posibilidades de recuperar materiales y limita el desarrollo de estrategias vinculadas con la economía circular.

Más de 390.000 empresas generan residuos

El informe estima que en Argentina existen 393.130 empresas activas que generan residuos industriales. Sin embargo, solamente 33.183 contratarían servicios especializados para su tratamiento, apenas el 8,44%.

Esto significa que más del 91% de las empresas generadoras no aparece dentro del sistema formal relevado por el Observatorio.

La falta de estadísticas oficiales

Otro de los puntos señalados por el estudio es la falta de estadísticas oficiales consolidadas sobre la generación y tratamiento de residuos industriales en Argentina.

Frente a esta ausencia de información sistemática, el Observatorio de Residuos Peligrosos, creado en 2021 mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y cámaras empresarias del sector, realiza relevamientos periódicos para estimar la situación nacional.

Para sus informes toma como referencia la actividad de 37 empresas que operan 47 plantas de tratamiento distribuidas en diferentes puntos del país y, mediante encuestas y modelos estadísticos, proyecta los datos a escala nacional.

Un desafío que requiere mayor control

Los números reflejan la necesidad de fortalecer la gestión de los residuos industriales, mejorar los mecanismos de fiscalización, promover la contratación de operadores habilitados y avanzar en sistemas de trazabilidad más eficientes.

También resulta fundamental contar con estadísticas oficiales que permitan conocer con mayor precisión la magnitud del problema y diseñar políticas públicas adecuadas.

El dato central del informe es contundente: más de nueve de cada diez toneladas de residuos industriales generadas en Argentina no ingresan al circuito formal de tratamiento, representando una de las principales cuentas pendientes de la gestión ambiental del país.