Bautista Brandolin analizó el presente del “Chupa” y destacó la unión del equipo

En Show Deportivo charlamos con Bautista Brandolin, jugador del plantel de básquet del Club Atlético María Juana, quien analizó el presente del “Chupa” en el comienzo del Torneo Clausura de ACBOS y recordó también el reciente campeonato obtenido en el Torneo Apertura.

Brandolin repasó el gran momento que atraviesa el equipo y destacó el objetivo colectivo que se planteó el plantel para esta nueva etapa de la competencia. En ese sentido, resaltó especialmente la unión del grupo y el compromiso que existe entre los jugadores para afrontar cada partido.

Durante la entrevista también habló sobre el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico, la importancia de mantener una identidad de juego y el recorrido que tuvo el equipo durante su participación en el Torneo Federal, experiencia que permitió sumar aprendizaje y crecimiento a nivel colectivo.

Uno de los aspectos que Brandolin consideró fundamentales para explicar el presente del equipo es el compromiso defensivo. El “Chupa” logró construir una identidad basada en la intensidad, el orden y el trabajo táctico, entendiendo que la defensa es una de las principales herramientas para conseguir buenos resultados.

Con el campeonato Apertura ya en el recuerdo y un nuevo desafío por delante, el plantel de Atlético María Juana busca mantener el nivel y continuar siendo protagonista del básquet regional.

Bautista Brandolin, en Show Deportivo, habló de básquet, objetivos, compañerismo y del gran presente del “Chupa”.