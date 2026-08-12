“Obsesión”, una de las propuestas de terror más destacadas de los últimos años llega al Cine Club

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana continúa con su programación y este viernes propone una nueva noche dedicada al cine de terror con la proyección de “Obsesión”, una película que combina terror, comedia oscura y una mirada inquietante sobre las relaciones amorosas y el deseo.

La película sigue a Bear, un joven que lleva años enamorado de su amor platónico. Su deseo de ser correspondido desencadena una situación inesperada cuando una fantasía aparentemente inocente termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

A partir de allí, Niki se transforma en una presencia irracionalmente obsesiva, llevando la relación hacia terrenos cada vez más perturbadores. La historia utiliza el género de terror para explorar cuestiones como la cosificación de las relaciones románticas, la obsesión y los límites que una persona puede estar dispuesta a cruzar por conseguir el amor de otra.

La película está dirigida por Curry Barker y cuenta con las actuaciones de Michael Johnston, Inde Navarrette y Cooper Tomlinson. Tiene una duración de 110 minutos y es apta para mayores de 18 años.

“Obsesión” recibió una muy buena respuesta de la crítica especializada y se destacó especialmente por su particular combinación de elementos de terror y comedia, además de una estética vinculada al cine de género de los años 80.

Cine en pantalla grande

La propuesta forma parte del ciclo del Cine Club Sociedad Italiana, que continúa acercando películas de diferentes géneros para disfrutarlas en la sala y recuperar la experiencia de ver cine en el cine.

La función será este:

Viernes 14 de agosto – 21:30 horas

Sociedad Italiana de María Juana

Entrada general: $5.000

Socios: $4.000

La sala estará calefaccionada.

Una nueva oportunidad para los amantes del terror de encontrarse con una película que propone mucho más que sustos y que utiliza el género para hablar de la obsesión, el deseo y los límites de las relaciones humanas.