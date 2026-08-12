El Ensamble Infanto Juvenil se prepara para presentarse en “María Juana Vibra 2026”

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Diego Araya, profesor del Ensamble Infanto Juvenil, quien contó cómo se prepara la agrupación para su próxima presentación en “María Juana Vibra 2026”.

El Ensamble será uno de los protagonistas de la jornada que se desarrollará este domingo 16 de agosto en la Plaza San Martín, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Durante la entrevista, Araya compartió detalles de los preparativos, el trabajo que vienen realizando los integrantes y las expectativas por volver a encontrarse con el público en un escenario al aire libre.

La presentación del Ensamble “Nelson Pautasso” está prevista dentro de la programación artística que comenzará a partir de las 14:00 horas, acompañando una jornada que contará además con propuestas culturales, actividades para las infancias, artesanos, emprendedores, gastronomía y diferentes espectáculos.

La participación del Ensamble representa además una oportunidad para que los jóvenes músicos puedan mostrar ante la comunidad todo lo aprendido y el trabajo que vienen desarrollando durante el año.

Así, la música volverá a ocupar un lugar central en María Juana Vibra 2026, con una presentación que promete sumar talento, energía y emoción a una jornada pensada para disfrutar en comunidad.