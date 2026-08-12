Bomberos de María Juana fortalecen su capacitación en comunicaciones y geolocalización

Locales

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de María Juana llevó adelante un nuevo ciclo de instrucción para sus integrantes en las instalaciones del Cuartel Central, con el objetivo de continuar incorporando conocimientos y herramientas fundamentales para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

En esta oportunidad, la capacitación estuvo centrada en dos áreas técnicas de gran importancia para el desarrollo de las intervenciones: comunicaciones y geolocalización.

En el área de Comunicaciones, los bomberos repasaron protocolos y procedimientos vinculados al uso de la radio, haciendo hincapié en la importancia de mantener una comunicación clara, rápida y efectiva entre las distintas dotaciones y la base durante una emergencia.

También se trabajó sobre Geolocalización, incorporando conocimientos relacionados con el uso de herramientas GPS y sistemas de mapeo digital. Contar con información precisa sobre la ubicación de un incidente resulta fundamental para reducir los tiempos de respuesta y permitir que las unidades lleguen de manera rápida y segura al lugar donde son requeridas.

Desde Bomberos Voluntarios de María Juana destacaron la importancia de mantener una capacitación constante, incorporando nuevas tecnologías y procedimientos que permitan optimizar el trabajo de cada integrante del cuartel.

La preparación permanente es una herramienta fundamental para afrontar las emergencias con mayor seguridad, coordinación y profesionalismo.

Capacitarse es prepararse para responder mejor cuando la comunidad más lo necesita.

Te puede interesar