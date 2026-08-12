Bomberos Voluntarios de María Juana preparan la tradicional entrega de golosinas por las Patronales

Drone RMJ Drone RMJ Drone RMJ

Como sucede cada año durante las Fiestas Patronales de María Juana, los Bomberos Voluntarios volverán a protagonizar una de las actividades más esperadas por los más pequeños: la tradicional entrega de golosinas por el Día del Niño.

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Gabriel Cipriani, integrante de la Comisión de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien contó cómo se preparaba esta propuesta que busca compartir un momento de alegría con los niños y niñas de la localidad.

La actividad se llevará adelante este domingo en la Plaza San Martín, en el marco de las celebraciones patronales. Los integrantes del cuartel estarán presentes para recibir a las familias y entregar golosinas a los más pequeños, manteniendo una tradición que se repite año tras año.

Desde la institución destacaron la importancia de poder acompañar nuevamente a la comunidad en una fecha especial, generando un espacio de encuentro y celebración para las familias de María Juana.

Así, además de su permanente tarea de servicio y prevención, los Bomberos Voluntarios volverán a ser parte de los festejos de las Patronales, llevando adelante una propuesta especialmente pensada para los niños y niñas de la localidad.