Sastre y Ortiz continúa avanzando en el cuidado del ambiente

Regionales

La Municipalidad de Sastre y Ortiz continúa fortaleciendo las políticas de cuidado ambiental a través de la recuperación y comercialización de materiales reciclables, una tarea que se lleva adelante con el compromiso de vecinos y vecinas de la ciudad.

En esta oportunidad, se concretó una nueva comercialización de materiales recuperados, alcanzando un total de más de 6.000 kilos.

Los resultados acumulados durante lo que va del año reflejan el importante volumen de materiales que pudieron ser recuperados y reincorporados al circuito productivo:

  • Más de 29.000 kilos de cartón.
  • 12.000 kilos de chatarra.
  • Más de 12.000 kilos de plástico, entre PET y plástico soplado.
  • Más de 11.200 kilos de vidrio.
  • Más de 2.900 kilos de Tetra Pak.
  • Más de 3.000 kilos de papel blanco.
  • Más de 500 kilos de papel mezcla.
  • Más de 600 kilos de aluminio.
  • Más de 700 kilos de film.
  • Más de 600 kilos de rafia.
  • Más de 70 kilos de telgopor.

Estos materiales son recuperados a través de los Puntos Verdes y mediante la correcta disposición de los residuos por parte de la comunidad. De esta manera, elementos que anteriormente podían terminar descartados reciben una nueva oportunidad y vuelven a formar parte del circuito de reciclaje.

Desde el municipio destacaron que estos números son el resultado de una gestión responsable de los residuos y del compromiso colectivo para construir una ciudad más limpia y sustentable.

A esta tarea se suma el trabajo de educación ambiental en las instituciones educativas de Sastre y Ortiz, donde comenzaron las capacitaciones destinadas a promover nuevos hábitos y generar conciencia desde las primeras etapas de formación.

La recuperación de materiales, la separación de residuos y el reciclaje son acciones que requieren de la participación de toda la comunidad. Cada material separado correctamente representa un aporte al cuidado del ambiente y a la construcción de una ciudad más sustentable.

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