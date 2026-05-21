Bella Italia podría acceder al gas natural tras la reactivación del Gasoducto Región Centro II

El senador provincial Alcides Calvo y el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, mantuvieron una reunión con autoridades de Litoral Gas para analizar la factibilidad de que la localidad pueda acceder en el futuro al servicio de gas natural.

El encuentro se llevó a cabo en la Delegación del Senado Provincial en Rafaela y contó con la participación del CEO de Litoral Gas, Dante Dell’Elce; el gerente comercial, Diego Stabile; la gerente de Desarrollo de Mercado, María Inés Drincovich; y la gerente de Sucursales Rafaela y Norte de Santa Fe, Estefanía Chiarella.

Durante la reunión se confirmó la inminente reactivación de la obra del Gasoducto Región Centro II, una infraestructura estratégica que tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses y que permitirá ampliar el acceso al servicio de gas natural en distintas localidades de la región.

Según se informó, una vez finalizada la obra principal, Bella Italia podrá avanzar en estudios de factibilidad y en la realización de obras complementarias necesarias para futuras conexiones domiciliarias y para emprendimientos productivos.

La infraestructura energética beneficiará especialmente a Rafaela, Sunchales y otras localidades del Departamento Castellanos, fortaleciendo el desarrollo industrial y mejorando la calidad de vida de los vecinos mediante el acceso a un servicio esencial tanto para uso residencial como industrial.

Calvo destacó la importancia de esta reactivación y señaló: “La reactivación del Gasoducto Región Centro II representa una noticia muy importante para el Departamento Castellanos. Esta obra abre una posibilidad muy importante para Bella Italia, que una vez finalizada podrá avanzar en estudios y obras necesarias para proyectar futuras conexiones domiciliarias y emprendimientos productivos”.

Además, el senador remarcó la predisposición de las autoridades de Litoral Gas y el trabajo conjunto con el presidente comunal Héctor Perotti para seguir impulsando infraestructura energética que acompañe el crecimiento de las localidades de la región.