Localidades cordobesas de la zona transforman la basura en trabajo, recursos y oportunidades

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, distintas localidades del departamento San Justo se consolidan como ejemplos de economía circular en Córdoba, impulsando modelos de gestión ambiental que no solo reducen residuos, sino que también generan empleo, recuperan materiales y promueven cambios culturales en la comunidad.

La Tordilla, Miramar de Ansenuza, El Tío, Freyre, La Francia y Marull desarrollan diferentes estrategias que muestran cómo los residuos pueden convertirse en recursos útiles para cada comunidad.

En Miramar de Ansenuza, el trabajo ambiental se apoya fuertemente en la educación. Desde el Área de Ambiente, encabezada por el arquitecto Mirko Gijón, destacan el rol de los niños como multiplicadores del mensaje ambiental. A través de iniciativas como Pascua Sustentable y Navidad Sustentable, los chicos llevan materiales reciclables desde sus hogares y participan activamente de campañas de separación y reciclaje.

Por su parte, en La Tordilla el sistema se construyó con un fuerte trabajo puerta a puerta. El Parque Sustentable local implementó la entrega de recipientes para residuos húmedos y actualmente cerca del 75% de los hogares participa del circuito de separación. Además, muchas familias realizan compostaje domiciliario, logrando reducir de manera significativa los residuos enviados al basural.

Uno de los casos más destacados es el de La Francia, donde el municipio logró erradicar completamente el basural a cielo abierto. Allí, el 100% de los residuos domiciliarios ingresa al Parque Ambiental para ser clasificado y tratado. Además, desarrollaron una solución innovadora para el reciclado de telgopor mediante una trituradora fabricada por empleados municipales. El material triturado se reutiliza en obras públicas y también se comercializa a empresas locales.

En Marull, la economía circular también avanza con fuerza. El municipio pasó de recuperar 5.000 kilos de reciclables en 2020 a más de 28.000 kilos en 2025. Entre los productos elaborados a partir de residuos se destacan desengrasantes y jabones producidos con aceite de cocina usado.

En tanto, en El Tío, residuos orgánicos y restos de poda son utilizados para producir hongos comestibles y leña destinada a vecinos y comercios. La localidad ya logró recuperar más de 10.000 kilos de residuos orgánicos y continúa ampliando su sistema ambiental.

Freyre también apuesta al trabajo regional integrado mediante el Ente Intermunicipal de Residuos del Noreste Cordobés, promoviendo proyectos vinculados al reciclaje textil, reutilización de pallets y producción de compost.

♻️ Algunos datos destacados del reciclaje en San Justo

📍 La Francia erradicó el basural a cielo abierto.

📍 La Tordilla logró que el 75% de los hogares separe residuos húmedos.

📍 Marull multiplicó por más de cinco la recuperación de reciclables entre 2020 y 2025.

📍 El Tío reutiliza poda y residuos orgánicos para producir hongos y leña.

📍 Miramar de Ansenuza impulsa campañas ambientales con fuerte participación de niños y escuelas.

📍 Freyre desarrolla proyectos de economía circular junto a cooperativas y emprendedores locales.

El crecimiento de estas iniciativas demuestra que la economía circular ya no es solamente un concepto ambiental, sino una herramienta concreta de desarrollo local, generación de empleo y transformación social. En cada una de estas localidades, separar residuos dejó de ser una obligación para convertirse en una oportunidad.