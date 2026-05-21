Santa Fe perdió casi 19 mil empleos registrados y más de 2.800 empleadores desde fines de 2023

Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizó la evolución del mercado laboral en la provincia de Santa Fe entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, período correspondiente a los primeros 27 meses de gestión del presidente Javier Milei.

El estudio refleja un marcado retroceso en distintos indicadores vinculados al empleo formal y la actividad económica, registrando una importante caída tanto en la cantidad de empleadores como en el número de trabajadores registrados.

Según el informe, durante el período analizado la provincia perdió 2.876 empleadores con trabajadores registrados, lo que representa una disminución del 5,7%. De esta manera, el número de empleadores pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 47.798 en febrero de 2026.

El sector más afectado fue el de servicio de transporte y almacenamiento, que registró una pérdida de 1.267 empleadores. Además, también encabezó la caída porcentual, con una retracción del 20,2%.

En cuanto al empleo registrado, Santa Fe perdió 18.395 puestos de trabajo formales, pasando de 632.761 trabajadores registrados a 614.366, lo que equivale a una baja del 2,9%.

El sector de enseñanza fue el más golpeado en cantidad de puestos perdidos, con 9.389 empleos menos. También fue el rubro con peor desempeño relativo, registrando una caída del 13,4%.

Otro de los puntos destacados del informe es el fuerte impacto sobre pequeñas y medianas empresas. El análisis por tamaño de empleador muestra que prácticamente toda la pérdida de empleadores se concentró en firmas de hasta 500 trabajadores, con 2.884 establecimientos menos. En cambio, las empresas de más de 500 empleados registraron un leve crecimiento de 8 casos.

La misma tendencia se observó en la pérdida de empleo registrado. El 98,5% de los puestos de trabajo perdidos correspondió a empleadores de hasta 500 trabajadores, lo que representa 18.123 empleos menos. Las empresas más grandes explicaron solo el 1,5% restante de la caída, equivalente a 272 puestos.

En términos porcentuales, mientras las grandes empresas redujeron su personal apenas un 0,2%, las pequeñas y medianas empresas sufrieron una caída mucho más pronunciada del 3,7%, evidenciando el mayor impacto de la crisis laboral sobre el entramado productivo pyme de la provincia.