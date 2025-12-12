Bella Italia y Aurelia piden revisar el registro de oposición y la obra de la Ruta 70S queda en suspenso

La pavimentación de la Ruta Provincial 70S —proyecto clave para conectar Bella Italia y Aurelia— quedó en pausa luego de que el registro de oposición superara, en principio, el porcentaje necesario para frenar la ejecución bajo el sistema de contribución por mejoras. Sin embargo, los presidentes comunales de ambas localidades advirtieron que el procedimiento utilizado para contabilizar las oposiciones presenta irregularidades y solicitaron su revisión inmediata.

Héctor Perotti (Bella Italia) y Roberto Morel (Aurelia) presentaron una impugnación formal ante las autoridades provinciales, señalando que en el registro se incluyeron manifestaciones que no constituirían una oposición válida según la normativa, como expresiones del tipo “no estamos en contra de la obra, sino del pago”. Además, cuestionaron que las firmas se hayan contabilizado “por parcela” en lugar de “por titular”, lo que permitiría que una misma persona registre múltiples oposiciones y altere el resultado final.

La Provincia fue contundente: si el registro de oposición prospera, la obra no podrá ejecutarse bajo el esquema previsto. Por lo tanto, si no se corrige el mecanismo aplicado, el proyecto no avanzaría con el sistema de contribución por mejoras.

Ambas comunas reafirmaron su vocación de diálogo, pero advirtieron que, si no se revisan los puntos impugnados, avanzarán por vía judicial para garantizar “un procedimiento transparente y ajustado a derecho”. Mientras tanto, la pavimentación continúa detenida, a la espera de una definición oficial que destrabe o confirme la marcha atrás en esta obra estratégica para la región.