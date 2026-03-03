Ben Hur de Rafaela y Sportivo Norte golearon y avanzan en la Copa Departamento Castellanos

Deportes

Se disputó una nueva jornada de la Copa Departamento Castellanos y dejó como saldo dos contundentes victorias que definieron nuevos clasificados a la siguiente instancia del certamen.

En barrio Parque, Ben Hur no dejó dudas y goleó 5-0 a La Hidráulica de Frontera. Rodrigo López, Kevin Velázquez, Bautista Ferreyra, Diego López y Enzo Fernández fueron los autores de los tantos para “La BH”, que mostró solidez y eficacia para superar una nueva fase de la competencia organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol.

Por su parte, en barrio Barranquitas, Sportivo Norte también celebró con autoridad. “El Negro” venció 3-0 a Deportivo Josefina con dos goles de Augusto Baldasarre y uno de Joaquín Heidegger, resultado que le permite seguir en carrera en el torneo departamental.

Con estos marcadores, se vienen cruces determinantes: San Martín de Angélica se medirá ante 9 de Julio de Rafaela, mientras que Ben Hur y Sportivo Norte protagonizarán un atractivo duelo en la próxima fecha.

De estos encuentros surgirán los otros dos semifinalistas que buscarán un lugar en la gran final para enfrentar al ya clasificado Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao, que espera rival con la ilusión intacta de levantar el título.

